Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Salar beldesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 800 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, bir miktar metamfetamin, sentetik hap, hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 15 aparat ile av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, adresteki N.K. ile K.I'yı gözaltına aldı.









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