Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki sokaklarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör" köpekle belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 17 sentetik hap, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.









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