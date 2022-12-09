Dinar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı, öğrencilerle vizyona yeni giren "Buğday Tanesi" filmini izledi.
Dinar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'ndaki film gösteriminde İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam hikayesi yer alıyor.
Film ilk seansına, Duru ile Sarı'nın yanı sıra ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
- Dinar'da üniversite öğrencileri köy okulunu yeniledi
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Dinar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Karahacılı Köyü İlkokulu'nu yeniledi.
Proje kapsamında 40 öğrencinin bir günde okulun boyasını yaptığı ve duvarlarına eğitici resimler çizildiği bildirildi.