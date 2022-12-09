Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Afyonkarahisar ve Karaman'da protesto edildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Karaman'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Şehit Yılmaz Çınar Camisi avlusunda bir araya geldi. Afyonkarahisar Genç İHH Başkanı Muhammet Zengin, İslam inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla topyekun ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çin'in bu zulmüne karşı ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırdıklarını aktaran Zengin, şöyle konuştu:

"Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta. 2016'dan bu yana 1 ile 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu. Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırmayla karşı karşıya bulunmaktadır."

Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen grup adına da Karaman İHH Başkanı Mustafa Köseoğlu, açıklama yaptı.



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