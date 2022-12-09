Bursa'da vefat eden Kıbrıs gazisi Yakut'un cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bursa'da vefat eden 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Yakut'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Bursa'daki işlemlerinin ardından Paşa Camisi'ne getirilen Yakut için tören düzenlendi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yakut'un cenazesi, Asri mezarlıkta bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Törene, Yakut ailesi ve yakınlarının yanı sıra Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur kolsuz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ve vatandaşlar katıldı.

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