Afyonkarahisar'da "Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Kariyer Sohbetleri" düzenlendi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen "Gelecek Henüz Avuçlarınızda: Kariyer Sohbetleri"nde, yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıldız, Abdullah Kaptan Konferans Salonu'ndaki konferansta, gençlere medya etiği, kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yaptı.

Afyonkarahisar'da gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin 100. yılında gençlerimizin gözündeki ışıltıyı gördüm. Ülkemizin gücü dünyadaki her alanda daha güçlü ve büyük oranda hissedilecek. Türk gençlerinin güzel ülkemizi dünyanın her yerinde temsil edebilecek güce sahip olduğunu tekrar görmek bana büyük mutluluk verdi."

Yıldız, dünyada canlılara karşı şiddetin her zaman karşısında olduklarını belirterek, saygının, sevginin, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin daim olduğu yaşanılabilir bir dünya arzu ettiklerini ifade etti.

Konferansın ardından Yıldız, gençlere "Gelecek Henüz Avuçlarınızda" isimli kitabı ile katılım belgesi hediye etti.

Programa, Genç Liderler Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Karaca, Genç Liderler Topluluğu Başkanı Barış Emre Moğol, önceki dönem başkanları Gökhan Toker, Eldar Safarov ve öğrenciler katıldı.









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