Afyonkarahisar'da kaybolan Alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulundu

AFYONKARAHİSR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası, jandarma ekiplerince bulundu.
Büyük Karabağ köyünde yaşayan Muharrem Akyol'u evinde bulamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Ekipler, Akyol'un bulunması için köyde ve arazide arama tarama çalışması başlattı.
Köyden 4 kilometre uzaklıktaki Çipilli mevkisinde dere yatağında bulunan Akyol, vücudunda ağrılar olduğunu beyan etmesi üzerine sağlık ekiplerince Bolvadin Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından Akyol, ailesine teslim edildi.