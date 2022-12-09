Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte eniştesini bıçakla yaralayan zanlı, gözaltına alındı.
İddiaya göre, Hamidiye köyündeki bir çiftlikte R.C. (23) ile eniştesi S.T. (27) arasında ailevi problemler nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.C, bıçakla eniştesini sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli R.C'yi "kasten yaralama" suçundan gözaltına aldı.