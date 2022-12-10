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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sandıklı’dan kısa kısa

AA

Sandıklı’dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçede eğitime katkı veren hayırseverlere plaket verdi.

Sülün, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret ederek okul müdürü Ahmet Ali Darakcı'dan kurum hakkında bilgi aldı.

Okulda hayata geçirilen "Gönül Köprüsü ve Minik Eller Üşümesin" ile "Yürekler Hep Sıcak Kalsın" projelerine katkı sağlayan hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Sülün, plaket takdim etti.

Sülün'ün okul ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da eşlik etti.

- Sandıklı'da bir lisede laboratuvar açıldı

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fizik-kimya-biyoloji laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi.

Sülün ile Bozkurt, okul müdürü Mehmet Aksoy'dan kurum ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında okulda oluşturulan fizik-kimya-biyoloji laboratuvarının açılışı yapıldı.

- Kaymakam Sülün, bilek güreşi turnuvasında derece elde eden lise öğrencisini tebrik etti

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, Afyonkarahisar'daki bilek güreşi turnuvasında derece eden lise öğrencisiyle bir araya geldi.

Sülün, Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Zeynel Akkaş'ı ziyaret ederek Afyonkarahisar'daki bilek güreşi turnuvasında elde ettiği derecesinden dolayı tebrik etti.

Bir süre Akkaş ile sohbet eden Sülün, öğrenciyle bilek güreşi yaptı.





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