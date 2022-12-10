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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu, programlara katıldı.



İleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) teknoloji alanındaki öğrenci kulübü temsilcileriyle bir araya geldi.



Turizm Fakültesi'nde ekosistem toplantısına katıldıktan sonra AKÜ Rektörlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesine geçen İleri, AK Parti İl Başkanlığında partililerle görüştü.

İleri, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Afyonkarahisar'da ayrı bir yeri ve önemi olduğunu belirterek mücadelede ter döken herkese teşekkür etti.

Kararlılıkla davanın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından yürümeye devam edeceklerini vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"2023'te yapılacak seçimler öncesi bıkmadan usanmadan sahada olarak AK Partinin neler yaptığını ve neler yapmayı planladığını vatandaşlarımıza anlatacağız. AK Parti iktidarı, 20 yıl boyunca ekonomiden sağlığa, milli savunmadan teknolojiye ülkemizi dönüştürdü. Vesayetleri çökertti, millet ve devlet kaynaşmasını sağladı. Recep Tayyip Erdoğan, bizlere öz güvenimizi tekrar kazandırdı."

İleri, seçim sürecinde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini, dava için gece gündüz hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Buradaki programın ardından İleri, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi ziyaret ederek partisinin İscehisar İlçe Teşkilatının düzenlediği "vefa buluşması" programına katıldı.

Daha sonra Genç MÜSİAD'ın 3. Olağan Genel Kuruluna katılan İleri, "Net Konuşalım" programında gençlere inovasyon, girişimcilik, iş dünyası ve teknoloji konularındaki bilgi ve birikimlerini anlattı.

İleri'nin Afyonkarahisar'daki programlarına AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yönetim kurulu üyeleri ve partililer eşlik etti.













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