Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nın "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğitbaşı, mesajında, her insanın, doğuştan kazandığı hakları korumak ve güvence altına almak adına tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla belirlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı.

İnsanın varoluşuyla sahip olduğu haklarıyla yaşadığını aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Devletin ve toplumun vazifesi ise bu hakları korumak, teminat altına almak ve geliştirmektir. İnsanlar sahip oldukları hakları hayat boyu yaşama özgürlüğüne sahipken, aynı zamanda diğer insanların haklarını koruma ve onlara saygı duyma sorumluluğuna da taşımaktadır. Bu anlamda yeryüzünü paylaştığımız her bir kişinin haklarını korumak ve diğer insanlardan beklediğimiz saygı ve hoşgörüyü herkese göstermek en temel sorumluluklarımız arasındadır."

Yiğitbaşı, insan onurunun bütün hakların özü olarak hukukun koruması altında olduğunu belirterek tüm insanların, karşılıklı hak ve özgürlüklerinin korunduğu, insan onuruna en yakışan biçimde toplumsal hayatın tesis edildiği bir dünya temenni etti.









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