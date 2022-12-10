Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa K, idaresindeki 33 ABP 312 plakalı tır, Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Otogar Kavşağı'nda Şerafettin B'nin kullandığı 03 DK 684 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Mevlüt B. ve Samiye B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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