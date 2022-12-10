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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'da eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Afyonkarahisar'da eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir çiftlikte kavga ettiği eniştesini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan R.C, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan bıçakla yaralanan S.T'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hamidiye köyünde dün, bir çiftlikte R.C. (23) ile eniştesi S.T. (27) arasında ailevi problemler nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Bıçakla sırtından yaralanan S.T, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, R.C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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