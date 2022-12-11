Afyonkarahisar'da tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde sebze yüklü tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammet Şahin Altınyazar idaresindeki 07 NP 440 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 75. kilometresi Ballık Köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak savruldu. Reklam tabelalarını da yıkan tır şarampole yuvarlandı.

Kazada, yaralanan sürücü Altınyazar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sebze ve meyvelerin yola saçılması sonucu bir süre trafiğe kapatılan yol itfaiye ekiplerinin yol yıkama çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

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