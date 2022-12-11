Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

C.H.K. idaresindeki 35 ADH 575 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Çay kara yolu Karabedir köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada C.H.K. ile otomobilde bulunan İ.Ö. ve A.B. Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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