Afyonkarahisar'da traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



A.İ.K. (14) yönetimindeki plakasız motosiklet, Şehitler Caddesinde tali yoldan çıkan U.Ş. idaresindeki 03 KF 153 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücü A.İ.K. ile motosiklette bulunan E.B. yaralandı.

Ağır yaralanan A.İ.K Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine, E.B. de Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.















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