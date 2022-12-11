Hayvanseverlerden "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla basın açıklaması

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" basın açıklaması için hayvanseverler bir araya geldi.

Zafer Meydanı'nda toplanan hayvanseverler, yanlarında bakımını üstlendikleri evcil hayvanlarını da getirdi.

"Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ramazan Keskin bir konuşma yaptı.

Daha sonra Afyonkarahisar Belediyesinin hayvan barınağı ziyaret edildi.



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