Dinar'da belediye POMEM kursu desteğini sürdürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın destekleriyle belediye tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak olan adaylara yönelik düzenlenen ücretsiz parkur hazırlık kursları devam ediyor.
Dinar Belediyesi Spor Salonunda hafta içi 10.00 ile 13.00 saatlerinde eğitmenler tarafından verilen parkur kurslarına ilçeden 25 aday katılıyor.
Adaylarım mülakatlarda başarı göstererek meslek sahibi olmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Sarı, adaylara girecek oldukları mülakatlarda kolaylıklar diledi.