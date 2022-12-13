Dinar'da pazar yerinde giyim sergilerinin üzeri kapanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın "Salı Pazarı Revize" projesi kapsamında giyim ürünlerinin satıldığı alanın üzerinin kapatılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı.
Esnaf için pazar yerinde güzel çalışmalara imza attıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Sarı, çalışmaları yerinde inceledi.
Yoğurt, peynir ve zeytin pazarı ile esnafın daha hijyenik bir ortamda satış yapmasını sağladıklarını belirten Sarı, giyim ürünleri satan esnafın satış yaptıkları alanda çalışmaların başladığını ifade etti.