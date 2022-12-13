Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ATSO'yu ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret etti.
Ziyarette Yiğitbaşı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve beraberindekilerle görüş alışverişinde bulundu.
Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yiğitbaşı, "Hem yeni yönetim kurulu üyelerine hem de meclis üyelerine hayırlı olsun demek istedik. Aklımızdaki bazı konular hakkında da istişarelerde bulunacağız. O konular netleşince de sizlerle paylaşacağız." dedi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten de ziyaret dolayısıyla Vali Yiğitbaşı'na teşekkür etti.