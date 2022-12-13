Özel öğrenciler, jeotermal süs bitkileri serasında rehabilite ediliyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki ay önce faaliyete geçirilen jeotermal süs bitkileri serasında fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilere toprağa dokunma ve çiçek yetiştirme imkanı sunuluyor.

Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçesinde jeotermal su ile ısıtılan 60 metrekarelik serada engelli bireyler, mevsimsel çiçeklerin yanında, tıbbi aromatik bitkiler, kaktüs, sukulent ve tropikal meyve yetiştiriciliği yapıyor.

Okul Müdürü İbrahim Altıntaş, gazetecilere, öğrencilerin tarıma uzak olmadığını ve yaklaşık 4 yıldır okul bahçesinde farklı bitkiler yetiştirdiğini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile iş insanların destekleriyle uzun zamandır planladıkları sera hayallerini de bu yıl gerçekleştirdiklerini dile getiren Altıntaş, "Engelli çocukların bitkilerle uğraşmasının, dikimi, bakımı ve su vermesinde rol almaları onların gelişiminde büyük faydası olduğunu görüyoruz." dedi.

- Satışlardan elde edilen gelir öğrencilere burs olarak dönecek

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Sarısoy da öğrencilerin serada tropikal meyveleri görebilmeleri için 20-30 çeşit bitkinin yetiştirilmeye başlattığını vurguladı.

Serada 12 ay boyunca üretimlerinin devam edeceğini belirten Sarısoy, "El sanatları dersinde ürettiğimiz silikon kalıpları görsel sanatlar dersinde boyuyoruz. Ürettiğimiz aloevera, kaktüs ve sukulent bitkilerini bu kalıplara koyup, satışını yapıyoruz. İnsanlar da bunları özel günlerde birbirlerine hediye ediyor. Ürettiğimiz çiçeklere talep çok yüksek. Bu satışlardan elde ettiğimiz gelirle de tohum, torf ve malzeme alımında kullanmaya çalışıyoruz. Arta kalan kısmını da mezun öğrencilerimiz için burs olarak düşünüyoruz." diye konuştu.

Engelli öğrencilerden Merve Karaçelik ise hafta sonları okulun bahçesindeki serada vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

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