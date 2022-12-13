Özel öğrenciler, jeotermal süs bitkileri serasında rehabilite ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler, jeotermal süs bitkileri serasında rehabilite ediliyor

AA

Özel öğrenciler, jeotermal süs bitkileri serasında rehabilite ediliyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki ay önce faaliyete geçirilen jeotermal süs bitkileri serasında fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilere toprağa dokunma ve çiçek yetiştirme imkanı sunuluyor.

Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulunun bahçesinde jeotermal su ile ısıtılan 60 metrekarelik serada engelli bireyler, mevsimsel çiçeklerin yanında, tıbbi aromatik bitkiler, kaktüs, sukulent ve tropikal meyve yetiştiriciliği yapıyor.

Okul Müdürü İbrahim Altıntaş, gazetecilere, öğrencilerin tarıma uzak olmadığını ve yaklaşık 4 yıldır okul bahçesinde farklı bitkiler yetiştirdiğini söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile iş insanların destekleriyle uzun zamandır planladıkları sera hayallerini de bu yıl gerçekleştirdiklerini dile getiren Altıntaş, "Engelli çocukların bitkilerle uğraşmasının, dikimi, bakımı ve su vermesinde rol almaları onların gelişiminde büyük faydası olduğunu görüyoruz." dedi.

- Satışlardan elde edilen gelir öğrencilere burs olarak dönecek

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Sarısoy da öğrencilerin serada tropikal meyveleri görebilmeleri için 20-30 çeşit bitkinin yetiştirilmeye başlattığını vurguladı.

Serada 12 ay boyunca üretimlerinin devam edeceğini belirten Sarısoy, "El sanatları dersinde ürettiğimiz silikon kalıpları görsel sanatlar dersinde boyuyoruz. Ürettiğimiz aloevera, kaktüs ve sukulent bitkilerini bu kalıplara koyup, satışını yapıyoruz. İnsanlar da bunları özel günlerde birbirlerine hediye ediyor. Ürettiğimiz çiçeklere talep çok yüksek. Bu satışlardan elde ettiğimiz gelirle de tohum, torf ve malzeme alımında kullanmaya çalışıyoruz. Arta kalan kısmını da mezun öğrencilerimiz için burs olarak düşünüyoruz." diye konuştu.

Engelli öğrencilerden Merve Karaçelik ise hafta sonları okulun bahçesindeki serada vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar'da 3 milyon 700 bin kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da 3 milyon 700 bin kaçak sigara ele ...
Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ATSO'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, ATSO'yu ziyaret etti
Dinar'da pazar yerinde giyim sergilerinin üzeri kapanıyor
YEREL HABERLER Dinar'da pazar yerinde giyim sergilerinin üzeri ...
Dinar'da belediye POMEM kursu desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Dinar'da belediye POMEM kursu desteğini sürdürüyor
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Hayvanseverlerden "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" sloganıyla basın açıklaması
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden "Sokak hayvanları sahipsiz ...
Afyonkarahisar'da traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da traktörle motosikletin çarpışması ...
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi ...
Dinar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Dinar'dan kısa kısa
Engelli yüzücü Fevzi Çakmak 1,5 aylık çalışmayla Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Engelli yüzücü Fevzi Çakmak 1,5 aylık çalışmayla ...
Afyonkarahisar'da tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da tırın şarampole yuvarlanması sonucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.