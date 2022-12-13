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Afyonkarahisar'da kaymakam, telef olan tavukları için yenisini isteyen çocuğun yüzü güldürdü

AA

Afyonkarahisar'da kaymakam, telef olan tavukları için yenisini isteyen çocuğun yüzü güldürdü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde telef olan 16 tavuğu için sosyal medya üzerinden kaymakama seslenen Kadir Kurudere'nin isteği gerçek oldu.

İnkılap Mahallesi'ndeki bir camide Gençlere Yaşam Danışmanlığı Projesi (GENYAD) kapsamında gençlerle buluşan din görevlisi Mehmet Ali Karavil, tavukları telef olan 12 yaşındaki Kadir Kurudere'nin isteğini sosyal medyada paylaştı.

Videoda, tavukları canından çok sevdiğini aktaran Kurudere, sabah akşam onlarla ilgilendiğini dile getirdi.

Kümesinde telef olan 16 tavuğuna üzülen ​​​​​​​Kurudere, ilçe kaymakamına renkli şivesiyle "Emirdağ'da herkese yardım ediliyor, bana da edilsin" diye seslenerek 30-40 tavuk isteğinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşımı gören Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici de kendisinden civciv talebinde bulunan Kurudere'yle bir araya geldi.

Birlikte bir hayırseverin kümesine giderek farklı cinslerde tavuk alan Bilici, Kurudere'yi daha sonra makamında ağırladı, mutluluğuna ortak oldu.

Kurudere de aldığı tavuklardan dolayı yüzünü güldüren Bilici'ye teşekkür etti.





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