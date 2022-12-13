Geleneksel yöntemlerle ot süpürgesi yapıyorlar

Korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile son depremler!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Aydın ailesinin geleneksel yöntemlerle imal ettiği ot süpürgeler, çevre il ve ilçelerdeki köylerden talep görüyor.

İlçeye bağlı Saltık köyünde yaşayan Göksel ile Fatma Aydın çifti, 40 dekarlık arazilerinde nisan ayında ekimini yaptıkları süpürge otlarının ekim ayında hasadını gerçekleştiriyor.

Hasadın ardından uygun yerlere serilerek 2 ay boyunca güneşte kurutulan otlar, evin bir bölümünde ve bahçede kurulan çadırda depolanıyor.

Üretim aşamasına geçildiğinde kısa süre varilde ıslatılarak hem yumuşaması hem de renk alması için bir gün boyunca kükürtte bekletilen otlar, daha sonra Aydın ailesinin elinde süpürgeye dönüşüyor.

Unutulmaya yüz tutmuş baba mesleklerini geleneksel yöntemlerle yaşatmaya çalışan Aydın çiftine, üretimde oğulları Ali Recep ile Burak da destek oluyor.

Göksel Aydın, AA muhabirine, ot süpürge yapımını babasının Sakarya'da öğrendiğini ve mesleği, gelişen teknolojiye rağmen 40 yıldır sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Ot süpürgenin köylerde talep gördüğünü vurgulayan Aydın, "Bu işle köyümüzde sadece iki aile ilgileniyor. Eski yıllara göre ot süpürgeye ilgi azalsa da köyde yaşayanlar, temizlik işlerinde kullanmak için talep ediyor. Pazarlama ağımızı ise Afyonkarahisar başta olmak üzere Uşak, Denizli ve Isparta'nın köyleri oluşturuyor. Gelen siparişleri ailece, elimizden geldiğince yapıyoruz." diye konuştu.

Aydın, el emeğiyle yılda yaklaşık 5 bin ot süpürge yaptıklarını ve boylarına göre de 40 ila 60 liradan sattıklarını ifade etti.

- "Bu süpürgeleri 2-3 yıl kullananlar var"

Fatma Aydın da süpürge yapımını eşiyle evlendikten sonra öğrendiğini belirterek, makinede dikimini yaptığı süpürgelerin uzun ömürlü olduğunu anlattı.

Aydın, "Bir günde 40-50 civarında ot süpürge üretebiliyoruz. Yaptığımız süpürgeler hem çok beğeniliyor hem de sağlam olduğu için gönül rahatlığıyla kullanılıyor." dedi.

Çiftin oğullarından Ali Recep Aydın da okuldan arta kalan zamanlarda süpürge otlarının kesimini yaparak ailesine destek olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.