Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1206 sikke, 200 obje ile bir hayvan figürlü heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolu Halımoru mevkisinde yaptıkları yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada, aracın motor bölümüne zulalanmış vaziyette 1206 tarihi eser niteliğinde sikke, 200 obje, bir hayvan figürlü heykel, bir metal el dedektörü ve aparatlar ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki 2 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
- Dinar'da yol yapım çalışmaları
Yıprak köyünde başlatılan yayla yolu çalışması tamamlandı
Dinar ilçesine bağlı Yıprak köyünde Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekiplerince yayla yolu için başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Köyde yer alan 7 kilometrelik yayla yolunda bakım, onarım ve genişletme çalışması ekipler tarafından tamamlandığı bildirildi.