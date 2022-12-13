Afyonkarahisar’da bina boşluğuna sıkışan köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da bina boşluğuna sıkışan yavru köpeği AFAD ekipleri çıkardı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi'nde bulunan bir binanın altından köpek sesi geldiğini duyanlar, ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, binanın ısı sisteminin de geçtiği bölümünde sıkışan bir köpek yavrusu olduğunu belirleyerek çalışma başlattı.
Ekipler, köpeğe ulaşmak için binanın bir bölümünü kırarak boruların arasından giren görevli sayesinde köpeği bulunduğu yerden çıkardı.