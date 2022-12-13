Afyonkarahisar’da bina boşluğuna sıkışan köpek yavrusunu AFAD ekipleri kurtardı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - ​​​​​​​Afyonkarahisar’da bina boşluğuna sıkışan yavru köpeği AFAD ekipleri çıkardı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi'nde bulunan bir binanın altından köpek sesi geldiğini duyanlar, ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, binanın ısı sisteminin de geçtiği bölümünde sıkışan bir köpek yavrusu olduğunu belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler, köpeğe ulaşmak için binanın bir bölümünü kırarak boruların arasından giren görevli sayesinde köpeği bulunduğu yerden çıkardı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.