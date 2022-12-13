Afyonkarahisar Ticaret Borsası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında beyaz haşhaşın kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Beyaz haşhaş HMS 55,00 55,00 Nohut HMS 12,00 17,00 Mısır HTS 4,81 4,92 Buğday HMS 7,00 8,50 Arpa HMS 5,30 7,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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