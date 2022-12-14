Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR(AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar'daki köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Yiğitbaşı, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, Dinar Kaymakamı Kemal Duru'yla muhtarların köy ve mahallerdeki talep ile isteklerini dinledi.



- Çevre Hizmetleri Birliği Encümen Toplantısı

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Afyonkarahisar'da Çevre Hizmetleri Birliği'nin aralık ayı encümen toplantısına katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi Toplantı Salonu'ndaki Mehmet Zeybek başkanlığındaki programda, gündem maddeleri görüşüldü.

Belediye Başkanı Nihat Sarı, yaptığı açıklamada, alınan kararların Afyonkarahisar ve ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.



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