Sandıklı'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patates üreticilerine makine ekipman desteği sağlandı.
Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Müdürü Yüksel Arslan, Tren Garı'ndaki programda, dağıtımı yapılan yeni ekipmanların üreticilerin kayıp oranını azaltacağını belirtti.
Ekipmanlardaki yüzde 50 hibe desteğinin 30 Ocak'a kadar süreceğini aktaran Arslan, "Çitçilerimize makine, ekipman, gübre, tohum konusunda her türlü desteği veriyoruz." dedi.
- Sandıklı'da Mezarlıklar Müdürlüğü yeni binasında hizmet vermeye başladı
Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün ilçe şehir mezarlığında bulunan yeni yerinde hizmet vermeye başladığı bildirildi.