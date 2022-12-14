Afyonkarahisar'da yıkım çalışmasında tarafların tartışmasına polis müdahale etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yıkım kararı alınan iş hanında kapı ve pencere söken hurdacı ile firma yetkilileri arasında çıkan tartışmayı polis sonlandırdı.

Akmescit Mahallesi'ndeki 2. Belediye Şehir Çarşısı'nın yıkım ihalesini alan firma yetkilisi ile iş hanının içinden pencere ve kapı söken hurdacı Y.İ. arasında tartışma çıktı.

Tartışmada, firma yetkilisi aldıkları ihale şartları kapsamında söküm yapılamayacağını belirtirken, hurdacı Y.İ. ise iş hanındaki bir dükkanın sahibi C.S'den 900 lira karşılığında kapı ve pencerelerini satın aldığını öne sürdü.

Tartışmanın büyümesi üzerine ihaleyi alan firma yetkilisi durumu polis ve zabıtaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelleyerek tarafları polis merkezine götürdü.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla taraflar hakkında adli işlem yapıldı.





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