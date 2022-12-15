AK Partili Eroğlu, Afyonkarahisar'da basın toplantısına katıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Eroğlu, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda Afyonkarahisar'da 45 milyar liralık yatırım yaptığını söyledi.

Bu yıl yapılan yatırımlarla birlikte bu rakamın 50 milyarı bulacağını aktaran Eroğlu,"Afyonkarahisar'a son 20 yılda 69 baraj ve gölet yaptık. Yaptığımız bu tesislerle 766 bin 476 dekar araziyi sulamaya açtık.15 sulama tesisinin de inşaatı devam ediyor."dedi.

Eroğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevapladı.

Bir gazetecinin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Eroğlu, şöyle cevap verdi:

"Bu yerel bir mahkeme kararı, daha İstinaf ve Yargıtay süreçleri var. Kesinleşmiş bir şey yok. Daha ceza almış değil. Bu kararın ardından toplantı yapmak, sevinç çığlıkları atmakla gerçekten bu işte bir bit yeniği olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Basın toplantısına, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan katıldı.













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