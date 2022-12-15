Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
140,00
140,00
|Karkas et
HTS
60,00
100,00
|Buğday
HTS
6,84
8,07
Arpa
HMS
6,00
7,00
Mısır
HMS
5,50
5,85
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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