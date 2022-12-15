Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Fırtınalı havalarda bu 5 şeyi asla yapmamalısınız!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi Satış şekli En düşük (TL) En yüksek (TL) Kemiksiz et HTS 140,00 140,00 Karkas et HTS 60,00 100,00 Buğday HTS 6,84 8,07 Arpa HMS 6,00 7,00 Mısır HMS 5,50 5,85

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.