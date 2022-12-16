Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar Kaymakamı Kemal Duru, umre ziyareti yapan bir grup vatandaşı makamında kabul etti.

İlçe Müftüsü Ramazan Avcı ile umreden dönen bir grup vatandaş, Dinar Kaymakamı Duru'yu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duru, vatandaşlarla sohbet ederek umrelerinin kabul olması temennisinde bulundu.

- Dinar'da pişi günü etkinliği düzenledi

İlçe Müftülüğü TOKİ Şehit İlhan Cami Kuran Kursu'nda pişi günü düzenledi.

Fatih Mahallesi'ndeki etkinliğe, Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı da katıldı.

Programda, kadın kursiyerlere pişi ikramı yapıldı.









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