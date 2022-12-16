Afyonkarahisar'da şarampole devrilen motosikletteki genç öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki gençlerden biri öldü, diğeri yaralandı.



H.Ö'nün (21) kullandığı plakasız motosiklet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü H.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki N.Ö. (20) ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Ölen H.Ö'nün cesedi de polisin incelemesi sonrası morga götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.