Afyonkarahisar'da şarampole devrilen motosikletteki genç öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde şarampole devrilen motosikletteki gençlerden biri öldü, diğeri yaralandı.
H.Ö'nün (21) kullandığı plakasız motosiklet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü H.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, arkasındaki N.Ö. (20) ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ölen H.Ö'nün cesedi de polisin incelemesi sonrası morga götürüldü.