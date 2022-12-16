Sinanpaşa'da "tıbbi papatya" ekimi yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 500 dekarlık alanda "tıbbi papatya" ekimi yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tınaztepe beldesinde sözleşmeli üretim modeliyle 47 çiftçi, 500 dekarlık araziye "tıbbi papatya" ekimi yaptı.

Kurum Müdürü Onur Bostancı, yaptığı açıklamada, katma değeri yüksek tıbbi papatya ekiminde kendilerine destek olan Tınaztepe Belediyesine teşekkür etti.

Bostancı, mayısda başlaması planlanan hasat sonrasında üreticilerin az maliyetle yüksek gelir elde etmesinin beklendiğini ifade etti.













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