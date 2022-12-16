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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri hazırladıkları kuş yemliklerini kampüs içindeki ağaçlara astı

AA

Üniversite öğrencileri hazırladıkları kuş yemliklerini kampüs içindeki ağaçlara astı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Tema Topluluğu üyesi öğrenciler, kampüs içindeki kuşlar için hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) işbirliğinde hazırlanan projede 30 öğrenci görev aldı.

Öğrenciler, Afyonkarahisar’da plastik atıkların geri dönüştürülmesi için faaliyet gösteren bir atık fabrikasından çevreci yalıtım malzemesi temin etti.

Malzemeler, öğrenciler tarafından taslağı çıkarılan parçalar halinde kesilerek yemlik oluşturuldu. Yemliklerin içine yem dolu pet şişeler yerleştirilerek hazır hale getirildi. Yemlikler kampüsteki ağaçlara asıldı.

Genç Tema Topluluğu Danışmanı ve DOKOBİM Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere, Afyonkarahisar'da 270 kuş türü olduğunu, bunların 30'unun kampus içinde görüldüğünü söyledi.

Kuş yemliklerinin kampus içinde olduğu bilinen 13 ötücü kuş türü için hazırlandığını aktaran Erişmiş, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar’daki kuş türlerinin 66 tanesi ötücü kuş türü. ANS kampüsünde de göçmen ve yerli olarak 30 kuş türü gözlemlemiştik. Bunların 13'ü yerli kuşlar, burada konaklayan kuş türleri. Amacımız bu kampüste kalan ve kışın yiyecek sıkıntısı çekmesi muhtemel ötücü kuşlara destek olmak. Onlar için geri dönüştürülmüş çevreci malzemelerden, kuş evleri ve yemlikler hazırladık. Öğrencilerin de çevreye ve doğaya olan ilgilerinde farkındalık yaratmak için bu projeyi hazırladık, destek olduk."

Genç TEMA Topluluğu Başkanı Ege Kavak da astıkları yemliklerle kış şartlarının çetin olduğu Afyonkarahisar’da kampüsteki kuşları besleyeceklerini ifade etti.

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