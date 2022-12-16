Afyonkarahisar'da eski hükümlü İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" ile sürü sahibi oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 yıl önce İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi"yle kendisine 27 koyun verilen eski hükümlü, hayvanların sahibi oldu.



İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, AA muhabirine, Işıklar beldesinde 2019 yılında proje kapsamında 27 koyun verilerek besiciliğe başlayan eski hükümlü Selami Göktaş'ın 3 yıllık denetlenme süresinin tamamlandığını söyledi.

Bu sürede hayvan sayısını 81'e çıkarıldığını aktaran Karakaya,"Projemizle kendi işini kuran Göktaş'ın 3 yıllık denetim süreci tamamlandı. Koyunlar, artık kendisine aittir. Kendin işini kuran Göktaş'a projede başarılı olduğu için tebrik ediyoruz. Benzer projeler yapmak isteyen eski hükümlü ve engelli bireylerimizi kurumumuza davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş da kendi işini kurmasında destek olan İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

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