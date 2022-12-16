Afyonkarahisar'da "Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Dünya'ya Mevlana" paneli yapıldı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Anadolu Mektebi tarafından "Horasan’dan Anadolu’ya, Anadolu’dan Dünya'ya Mevlana" paneli düzenlendi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki panelde, yaptığı konuşmada, 10 yılı dolduran kültürel bir hareket olduklarını söyledi.

Anadolu'nun irfanının yaşaması gerektiğini dile getiren Güçlü, şöyle konuştu:

"Bu faaliyet içerisinde öğrencilerimiz, büyük fedakarlık ve emekle bu çalışmayı yaptı. Mevlana'yı okudular ve anlamaya çalıştılar. Bu bir başlangıç olarak çok sevindirici. Panele gelen Afyonkarahisar'daki öğrencilerin Anadolu Mektebi'yle ilgili çalışmaları incelemelerini ve bünyelerine katılmaya davet ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de panelde konuşma yaptı.

Panelistlere sertifikalarının verilmesinin ardından program sona erdi.

Panele, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.





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