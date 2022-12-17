Afyonkarahisar'da asayiş

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurduğu iki otomobilde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekipler, iki şüpheliye adli işlem uyguladı, 7 bin 348 lira ceza kesti.

- Sandıklı’da trafik denetimi

Sandıklı ilçesinde trafik polisleri tarafından ilçede trafik denetimi yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması yaptı.

Uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere 3 bin lira ceza kesildi.

- Bolvadin'de araması bulunan hükümlü yakalandı

Bolvadin'de hakkında 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "alkollü araç kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan M.T'yi kentte yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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