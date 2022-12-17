Afyonkarahisar'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

T.Ö idaresindeki 67 ACY 189 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Kusura köyü yakınlarında T.P'nin kullandığı 10 DBD 43 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçta bulunan K.Ö.K, R.A.K. ile E.N.K, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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