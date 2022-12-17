Bolvadin'de kamış deposunda çıkan yangın söndürüldü

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Bolvadin'de bir kamış deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Derekarabağ köyünde H.S'ye ait kamış deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

Jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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