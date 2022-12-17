AK Parti MKYK Üyesi Hıdır, İscehisar'da ziyaretlerde bulundu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Mer­kez Karar Yü­rüt­me Ku­ru­lu Üyesi Meh­met Nil Hıdır, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hıdır, sırasıyla AK Parti İlçe Teşkilatı, Belediye Başkanlığı, Esnaf Odası ile MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti, kentteki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Hıdır, gazetecilere yaptığı açıklamada, İscehisar'da istişarelerde bulunduklarını ve gündemle ilgili değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Hıdır'ın ilçe ziyaretine, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu, İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, meclis üyeleri ve partililer eşlik etti.

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