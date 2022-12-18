Jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi

AA

Jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Zafer Teknopark) faaliyet gösteren bir firma tarafından jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulan Zafer Teknopark'ta faaliyet gösteren şirket, geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle hazırladığı "Ömer-Gecek Bölgesindeki Jeotermal Sularından Lityum Kazanımı ve Pilot Ölçekli Lityum Karbonat Üretimi Projesi"ni yaklaşık 16 ay süren çalışma sonunda tamamladı.

Proje ile jeotermal sudan, elektrikli araçların en kritik bileşeni olan lityum iyon bataryalarda kullanılan lityum karbonat imal edildi. Bölgeye kurulacak 0,6ton/saat kapasiteli üretim tesisinden yılda 55 ton lityum karbonat elde edilecek.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve şirketin sahibi Prof. Dr. Ahmet Yıldız, AA muhabirine, hazırladıkları proje ile kentteki jeotermal kaynaklardan lityum kazanımını sağlamayı, daha sonra da lityum karbonat üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Lityum karbonatın son yıllarda çok önemli bir ham madde haline geldiğini ifade eden Yıldız, "Bunun sebebi de lityum karbonatın en önemli kullanım alanı olan lityum iyon batarya teknolojisinin öneminin ve kullanımının çok yaygınlaşması." dedi.

Yıldız, ülkelerin iklim anlaşmasını imzalaması ve Avrupa Birliğinin "Yeşil Mutabakat" vizyonunu hayata geçirmesiyle, sera gazı emisyonunun sıfıra indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mutabakat ile fosil yakıtlı araç sayısının minimum seviyeye çekilmesi, belli bir süreden sonra da sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Bu da özellikle elektrikli araçların ön plana çıkmasını sağlayacak. Elektrikli araçların en kritik bileşeni olan lityum iyon bataryalarda önemli ham maddelerden biri lityum karbonattır. Dünyadaki gelişmelerin gelecekte lityum karbonata olan talebi artıracağı beklenmektedir. Bu nedenle yer kabuğunda lityum içeren ham maddelerin araştırılması ve ülke ekonomisine kazandırılması yönünde projeler yoğunlaştı."

Afyonkarahisar'ın da jeotermal açıdan çok önemli potansiyele sahip olduğunu anlatan Yıldız, jeotermal kaynaklar içerisinde de lityumun bulunduğunu daha önce yaptıkları çalışmalardan bildiklerini, projede de Ömer-Gecek Alanı'nın lityum potansiyelini araştırdıklarını belirtti.

Jeotermal su içerisindeki lityumu hazırladıkları düzenekle seçici olarak kazanıp, sonra uygun koşullarda lityum karbonata dönüştürmeyi başardıklarını ifade eden Yıldız, projede ileri teknoloji cihaz ve ekipmanları kullandıklarını bildirdi.

- Fizibilite Etüt Projesi hazırlanacak

Yıldız, "Lityum karbonatı düşük maliyetle, yüksek verimle, yüksek saflıkla üretmeyi başardık. Çalışmalarda yüzde 97'nin üzerinde saflık derecesine sahip malzeme ürettik. Doç. Dr. Muhammed Fatih Can danışmanlığında yürüttüğümüz proje, gerek uygulanan yöntem gerekse elde edilen çıktılar açısından jeotermal kaynaklardaki lityumun, lityum karbonata dönüştürülmesi anlamında Türkiye'deki ilk çalışma diyebiliriz." diye konuştu.

Yıldız, çalışma yapılan alanda büyük boyutlu tesisin kurulması için Doğrulayıcı Fizibilite Etüt Projesi'nin hazırlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla girişimlere başladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti MKYK Üyesi Hıdır, İscehisar'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti MKYK Üyesi Hıdır, İscehisar'da ziyaretlerde ...
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Bolvadin'de kamış deposunda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bolvadin'de kamış deposunda çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kamyonete çarpan hafif ticari ...
Afyonkarahisar'da asayiş
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da asayiş
Afyonkarahisar’da sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da sis etkili oluyor
Afyonkarahisar'da "Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Dünya'ya Mevlana" paneli yapıldı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da "Horasan'dan Anadolu'ya, ...
Afyonkarahisar'da eski hükümlü İŞKUR'un "Kendi İşini Kurma Projesi" ile sürü sahibi oldu
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da eski hükümlü İŞKUR'un "Kendi İşini ...
Üniversite öğrencileri hazırladıkları kuş yemliklerini kampüs içindeki ağaçlara astı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri hazırladıkları kuş ...
Sinanpaşa'da "tıbbi papatya" ekimi yapıldı
YEREL HABERLER Sinanpaşa'da "tıbbi papatya" ekimi yapıldı
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen motosikletteki genç öldü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da şarampole devrilen motosikletteki ...
Dinar'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Dinar'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.