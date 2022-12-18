Cep Telefoncular Derneği Afyonkarahisar'da çalıştay düzenledi

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Cep Telefoncular Derneği (CEPDER) tarafından çalıştay düzenlendi.

CEPDER Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şen, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 81 il ve 20 ilçede temsilciliklerinin açıldığını söyledi.

Türkiye'nin 55 ilinde organize ettikleri mesleki yeterlilik sınavlarıyla 4 bin kişinin cep telefonu tamir, bakım ve onarımı sertifikası almalarını sağladıklarını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"CEPDER'in kuruluşunun en önemli amacı sektör esnafının hak ve menfaatlerini her türlü platformda savunmak, aleyhimize olan kanunlarla hukuken mücadele etmektir. Plan, proje ve politika üretilmesi için çalışmalarda önderlik etmek ve sektörümüzün meslek odasını her ilimizde kurmaktır. Bu konuda da 150 bin esnafımız arkamızdadır. İnşallah, hep beraber hedeflerimize teker teker ulaşacağız."

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti.



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