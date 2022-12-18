DP Genel Başkanı Uysal partisinin Afyonkarahisar İl Kongresi'nde konuştu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yurdun dört bir noktasında buldukları her kürsüden milletin gerçeklerini haykıracaklarını söyledi.
Uysal, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen Afyonkarahisar İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bu büyük ülkede evlatların, doğdukları topraklarda gönül rahatlığı içerisinde geleceğini arayabildiği bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle ortaya çıkaracaklarını söyledi.
Türkiye'nin gücünün, imkanlarının ve insan kaynağının büyüklüğüne işaret eden Uysal, şunları kaydetti:
"Kalan kısa zaman içerisinde Afyonkarahisar başta olmak üzere yurdun dört bir noktasında bulduğumuz her kürsüden milletin gerçeklerini haykıracağız. Milleti esir, rehin almak isteyenlere, yoksulluğa mahkum edip iradesini satın almak isteyenlere karşı bu ülkenin hür ve bağımsız bir şekilde yarınlara yürüyebilmesi adına bu mücadeleyi hep beraber Allah'ın izniyle taçlandıracağız."
Kongreye, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.