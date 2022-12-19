Göl kenarındaki kamışlar geçim kaynakları oldu

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı köylerde yaşayanlar, Akşehir ve Eber göllerinden kestikleri kamışlardan ekmeklerini çıkartıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden kesim belgesi alan köylülerin, kasım ayında başlayan kamış kesme mesaisi mart ayında bitiyor.

Bölgede çalışanlardan Ali Rıza Çivi, AA muhabirine, Bolvadin'e bağlı 5 köyün nüfusunun yüzde 80'inin geçimlerini gölden sağladıklarını söyledi.

Kamışçılığın dededen, babadan kalma bir iş olduğunu aktaran Çivi, şöyle konuştu:



"Kamış kesmek zahmetli bir iş. Eldivenlerimizi giyerek, kamışları orakla biçiyoruz. Kestiğimiz kamışları traktörlerle ilçedeki alım merkezine götürüyoruz. Geçen yıl kamışın bağını 8 liraya satmıştık. Allah bu yıl yüzümüze güldü kamış güzel para yaptı. Bağını 15 liraya satıyoruz. Bu göl 6 bin kişiye ekmek veriyor. Sabah 7.30'da evden çıkıyor, 8.00'dan 15.30'a kadar biçiyoruz. Günde 7 saat çalışarak 150 bağ biçiyoruz."

Erol Özdemir de severek işlerini yaptıklarını belirterek, "Fiyatlar bu yıl bereket versin iyi. Bağ hesabı satıyoruz. Ekmeğimiz Eber Gölü'nden. Geçimimiz buradan. 16 yıldır buradan ekmek yiyoruz." ifadesini kullandı.

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