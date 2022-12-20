Emekli bankacı yük ve avcı kayığı" yapıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan emekli bankacı Hüsnü Kalay, göllere uygun yük ve avcı kayığı imal ediyor.

Geçen yıl memur olarak çalıştığı kurumdan emekli olan 54 yaşındaki Kalay, Eber, Karamık ve Akşehir göllerinde ekmeklerini kamış ile avcılıktan çıkaran köylülere kayık yapan ailesinin Akçeşme Mahallesi'ndeki atölyesinin başına geçti.

Kalay, AA muhabirine, memur olduğu 1993'e kadar babasıyla kayık yaptıklarını, izinli olduğu günlerde atölyeye geldiğini söyledi.

Bankada 28 yıl çalıştıktan sonra baba mesleğini devam ettirdiğini aktaran Kalay, "İnşallah, sağlığım el verdiği ölçüde kayık yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kalay, yaptığı yük ve avcı kayıkların sığ göllerdeki 20 ile 30 santimetrelik su yüzeyinde gidebilen özelliğine sahip olduğunu vurguladı.

Gölde kamış biçimi için kullanılan yük ve avcı kayıklarının yapımının üç gün sürdüğünü aktaran Kalay, "Burada da tamamen el işçiliği mevcut. Yapımı zor, yorucu oluyor. Sonunda oluşan alın teri de bizi mutlu ediyor. Son iki yıldır bölgede kayık talebi durdu. Geçen yıl 4-5 kayık yaptım. Bu yıl Adana ve Sakarya'ya kayık yapıp gönderdim." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.