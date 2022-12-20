Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Semiz, kentteki özel bir tesiste düzenlenen toplantıda, köy ve mahalledeki sorunlar ile çözüm yolları hakkında istişarede bulundu.

Toplantıya, Semiz'in yanı sıra İscehisar Belediye Başkan Vekili İbrahim Emre ve muhtarlar katıldı.

- Emirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Emirdağ'da otomobilin refüje devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

M.K, (31) idaresindeki 03 ABE 534 plakalı otomobil, Camili köyü yakınlarında refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki B.K. (31) ile A.K, (3) yaralandı.

ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.













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