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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte, dün etkili olan soğuk havanın ardından merkeze bağlı Kocatepe beldesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşen beldede, kar yağışı sevinci yaşayan vatandaşlar sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulundu.

- Okullar arası masa tenisi turnuvası başladı

Afyonkarahisar'da Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Turnuvas​​​​​​​ı 110 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlediği turnuvaya 25 okuldan 110 sporcu katılıyor.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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