Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte, dün etkili olan soğuk havanın ardından merkeze bağlı Kocatepe beldesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşen beldede, kar yağışı sevinci yaşayan vatandaşlar sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulundu.

- Okullar arası masa tenisi turnuvası başladı

Afyonkarahisar'da Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Turnuvas​​​​​​​ı 110 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlediği turnuvaya 25 okuldan 110 sporcu katılıyor.













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