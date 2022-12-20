Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentte, dün etkili olan soğuk havanın ardından merkeze bağlı Kocatepe beldesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Hava sıcaklığı -1 dereceye kadar düşen beldede, kar yağışı sevinci yaşayan vatandaşlar sosyal medyada fotoğraf paylaşımında bulundu.
- Okullar arası masa tenisi turnuvası başladı
Afyonkarahisar'da Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Turnuvası 110 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Tınaztepe Spor Salonu'nda düzenlediği turnuvaya 25 okuldan 110 sporcu katılıyor.