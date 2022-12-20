Dinar'dan kısa kısa

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Dinar'ı ilçesine gitti.



Sünnetçi burada, Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Sünnetci, Duru ile Sarı'yla ilçedeki eğitim öğretim durumu hakkında istişarelerde bulundu.

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Dinar'da incelemede bulundu

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Dinar'da ziyaretlerde bulundu.

Kasapoğlu, Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile Belediye Başkanı Nihat Sarı'yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde Kasapoğlu, Duru ve Sarı'yla ilçedeki sportif faaliyetler ile gençlere yönelik kurslarla ilgili istişarelerde bulundu.









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