Akdağ'da yaban hayatı envanter çalışması yapılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğünce, Akdağ Tabiat Parkında yaban hayatı envanter çalışması yürütülüyor.
Sandıklı ilçesinde pilot alan seçilen Akdağ'daki yaban hayatı, yapay zeka yazılımlı İHA'larla taranıyor.
Bölgeden yüksek çözünürlüklü kameralardan elde edilecek görüntülerin yapay zekayla işleneceği projede, yaban hayatı envanteriyle ilgili doğru sonuç alınması planlanıyor.
Projede, Akdağ Tabiat Parkı'ndaki elde edilecek verilerle de ülke genelindeki 85 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayatının envanterinin çıkarılması hedefleniyor.
Yapay zekayla Akdağ'daki yaban hayatı envanter çıkarma projesine, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Fatih Fidan, Enformatik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul Ergün, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Öğretmenleri Savaş Özbey ile Hidayet Kılcan ve DKMP 5. Bölge Sandıklı Şefi Yasin Ayalp katılıyor.